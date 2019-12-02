МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. "Почта России" проводит тендер на организацию рекламной компании в интернете, начальная (максимальная) цена договора составляет 443,4 миллиона рублей, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

"Оказание услуг по информированию физических и юридических лиц РФ о доступных услугах "Почты России", существующих и внедряемых, в том числе мобильного приложения и других цифровых продуктах, с помощью сети интернет", — говорится в описании тендера. Заявки принимаются до 17 декабря, итоги тендера будут подведены 20 декабря. Услуги должны быть оказаны с даты заключения договора до 30 июня 2020 года.

Согласно техзаданию, исполнитель должен сделать не менее шести видеороликов о "Почте России" для размещения в интернете, в том числе не менее трех видеороликов о продуктах и услугах "Почты России". Заказчик хочет, чтобы к съемкам видеороликов была привлечена как минимум одна медийная персона с количеством подписчиков в Instagram не менее 1 миллиона человек, и еще одна – не менее чем с 200 тысячами подписчиков.

Кроме того, исполнитель должен разработать формат, структуру, визуальное оформление и контентное наполнение не менее 10 промо-страниц, а также не менее 30 оригинальных макетов баннеров для размещения их в интернете.

"Почта России" ежегодно принимает около 2,5 миллиарда писем и счетов и обрабатывает порядка 500 миллионов посылок.