МОСКВА, 3 дек — ПРАЙМ. Компания "Росатом" намерена купить неконтрольную долю в УК "Дело" (головная компания одноименной группы Сергея Шишкарева). Как сообщила во вторник госкорпорация, вместе стороны планируют создать платформу для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса и, в частности, новую контейнерную арктическую линию.

"Госкорпорация "Росатом" завершает юридическое оформление сделки по приобретению неконтрольной доли в уставном капитале ООО "Управляющая компания "Дело" Сергея Шишкарева", — сообщает компания. СМИ: "Росатом" станет совладельцем группы "Дело" Шишкарева

"Группа компаний "Дело" совместно с госкорпорацией "Росатом" продолжит развивать логистический бизнес на базе имеющихся активов и рыночных компетенций компаний, включая мультимодальные и транзитные перевозки", — цитируются слова президента группы "Дело" Шишкарева.

Напомним, что "Росатом" выступает уполномоченным инфраструктурным оператором Северного морского пути, а также владельцем единственного в мире атомного ледокольного флота.

"Перед "Росатомом" стоят амбициозные задачи развития нового логистического направления и создания совместной с УК "Дело" платформы для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса. Основными направлениями сотрудничества станут развитие международных мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия-Европа-Азия, в том числе через Северный морской путь", — сообщает пресс-служба госкорпорации.

"На базе логистических активов Росатома и активов УК "Дело" предполагается создание новой контейнерной арктической линии. "Росатом" намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику и, наряду с Суэцким каналом, предложить не менее привлекательные условия движения грузов из Азии в Европу", — добавляется в релизе.