МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Министерство финансов России предлагает приватизировать от 5 до 10% акций "Российских железных дорог", пишет газета "Известия" со ссылкой на источник, знакомый с ходом спецзаседания кабмина, которое было посвящено инвестиционной программе РЖД на ближайшие три года.
Минфин подверг резкой критике политику РЖД: госкомпания не планирует в перспективе выплачивать дивиденды.
финансовое министерство с целью разрешения возникших противоречий хочет выпустить 5-10% акций РЖД в свободное обращение.
Еще один шаг — привязать вознаграждение менеджмента РЖД к динамике капитализации компании.
Отмечается, что предполагаемый пакет акций, выпущенный в обращение, может стоить от 200 до 400 млрд рублей.
Ранее министерство финансов уже выступало с предложением приватизировать РЖД: тогда предполагалось оставить у государства 50% акций для обеспечения контроля.
https://1prime.ru/business/20191209/830659570.html