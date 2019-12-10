МОСКВА, 10 дек — ПРАЙМ. Правительственная комиссия утвердила новую, более современную, структуру воздушного пространства московской зоны, она начнет действовать 3 декабря 2020 года, сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов.

Московская зона концептуально сложилась в 1970-х годах и сформирована под единственного в СССР авиаперевозчика, пояснил официальный представитель вице-премьера. Она технически ограничивает внедрение новых технологий. Структура воздушного пространства усложненная, в ней большое количество запретных зон и зон ограничения полетов. В ней близко расположены наиболее загруженные аэродромы. При высокой интенсивности движения формируются ограничения по росту пропускной способности.

"С 2011 года мы ведем работу по созданию новой модели. Она завершена. Сегодня правительственная комиссия утвердила новую структуру воздушного пространства, которая позволит значительно уменьшить задержки в движении воздушных судов, существенным образом уменьшить расход топлива, существенным образом повысить безопасность, на десятки процентов облегчить труд диспетчеров, которые обеспечивают движение в воздушном пространстве, и сделать его гораздо более эффективным", — сказал Акимов.

"Самое главное, что эта схема согласована со всеми перевозчиками. Она начнет 3 декабря следующего года работать… Год мы берем на то, чтобы подготовить и перевозчиков, и эксплуатантов наземной инфраструктуры и сдать все нужные нормативные акты", — добавил вице-премьер.

Как пояснил его представитель, новая структура воздушного пространства московской зоны применяет современные методы и средства навигации при формировании маршрутов, бесконфликтность между схемами прибытия и схемами вылета основных аэродромов, независимые одновременные заходы на посадку на параллельные взлетно-посадочные полосы аэродромов "Шереметьево" и "Домодедово", а также другие свойства.