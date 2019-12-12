МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Порядка 26% россиян на вопрос о том, существует ли для них угроза увольнения, ответили положительно, пишет газета "Известия" со ссылкой на исследования рекрутинговой платформы HeadHunter.

В ноябре текущего года министерство труда и социальной защиты РФ сообщало о том, что компании до конца года планируют уволить только 0,4% сотрудников.

Среди опрошенных на вопрос об угрозе увольнения ответили "точно да" и "скорее да" 9% и 17% респондентов соответственно. Издание отмечает, что по отношению к опросу 2018 года этот показатель вырос на 1%.

33% респондентов выразили "абсолютную" уверенность в том, что не потеряют свое место работы. Еще 30% считают, что вероятнее всего увольнения не произойдет.

10% не смогли однозначно ответить на вопрос.

Более уверенными в сохранении места работы себя чувствуют работники сфер науки, образования, добычи сырья и консультирования.

Меньшую уверенность чувствуют инвестиционные и банковские служащие, сотрудники отрасли безопасности, управления персоналом.

В опросе участвовали 20,5 тысячи человек. Он проходил в третьем квартале 2019 года.