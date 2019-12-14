С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 дек — ПРАЙМ. Самый мощный в мире российский головной универсальный атомный ледокол "Арктика" успешно завершил первый этап ходовых испытаний, сообщила в субботу пресс-служба "Балтийского завода" (Санкт-Петербург, входит в Объединенную судостроительную корпорацию).

"Четынадцатого декабря после завершения испытаний в Финском заливе головной атомный ледокол "Арктика", построенный на Балтийском заводе, вернулся к достроечной стенке завода", — говорится в сообщении.

"Программа испытаний первого этапа успешно отработана: проверен ход от резервных дизельгенераторов, достигнута самостоятельная скорость в 6 узлов. Связь, навигация и бытовые системы ледокола также успешно показали себя в действии", — отмечает пресс-служба завода.