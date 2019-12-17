МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Швейцарская фармкомпания Roche завершает поглощение американского производителя препаратов генной терапии Spark Therapeutics по цене в 114,5 долларов за акцию согласно тендерному предложению, срок которого истекал сегодня, говорится в совместном релизе компаний.

В конце февраля Roche сообщала о намерении приобрести акции Spark по этой цене, что в сумме составляет 4,3 миллиарда долларов. Сделка была одобрена советами директоров обеих компаний.

"Roche и Spark объявили, что дочерняя компания Roche 022019 Merger Subsidiary, Inc. оплатила все правомерно предоставленные и неаннулированные акции Spark, находящиеся в обращении, по цене в 114,5 доллара на акцию", — говорится в релизе компаний.

Уточняется также, что после завершения слияния акции, не принадлежащие Spark, Roche или дочерним компаниям будут конвертированы в право на получение денежных выплат за акцию в соответствии с условиями тендера.

Spark Therapeutics — американская компания, которая занимается разработкой и внедрением препаратов генной терапии. Основана в 2013 году. После слияния Spark станет дочерней компанией Roche, а ее акции перестанут торговаться на американской бирже NASDAQ.

Roche была основана в Швейцарии в 1896 году. Компания выпускает антибиотики, противомалярийные и противоопухолевые препараты. Российское представительство Roche было открыто в 1991 году.