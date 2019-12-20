МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Девелоперская компания "Интеко" прогнозируемо рассматривает возможность проведения IPO после 2023 года, рассказал в интервью РИА Недвижимость президент компании Александр Николаев.

"Мы не отходили от этих планов. В рамках всего зависящего от нас мы должны обеспечить построение компании, которая имеет возможности к любому сценарию выхода акционера, начиная от публичного размещения, заканчивая продажей стратегическому инвестору ", — сказал Николаев.

При этом, отметил он, все будет зависеть от рыночной ситуации.

"Ведь мы можем оказаться в ситуации, когда продажи масштабных проектов просто невозможны из-за геополитики или макроэкономики. Я надеюсь, что интерес к российскому фондовому рынку будет расти. Пока рассчитываем на возможность частичного или полного выхода акционера в 2023 году, но не обязательно, что так и будет", — отметил он.

Николаев добавил, что в этом году к компании будет порядка 18 миллиардов рублей выручки, показатель EBITDA составит около 1,2 миллиарда рублей. "В следующем году ожидаем достаточно активный рост, с учетом запущенных в этом году проектов, думаю, мы вырастем на 70% в объеме выручки и по показателю EBITDA будет более чем пятикратный рост", — сказал он.

Группа "Интеко" — крупный российский девелопер, созданный Еленой Батуриной, женой экс-мэра Москвы Юрия Лужкова. В 2011 году, вскоре после отставки Лужкова, она продала 95% компании совладельцу Бинбанка Михаилу Шишханову, а в 2017 году 87,5% акций "Интеко" консолидировал Рост банк, санируемый ЦБ РФ.