МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. На российский рынок выходит японский оператор игровых зон Round One.

Первый центр развлечений откроется в торговом центре "Европейский" в Москве, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на председателя совета директоров группы "Киевская площадь" (владеет "Европейским") Года Нисанова.

Открытие планируется в феврале следующего 2020 года, сейчас компания занимается разработкой концепции игровой зоны.

Round One будет располагаться на седьмом этаже "Европейского", его площадь составит более 8 тысяч метров. Сейчас это пространство арендует центр развлечений "Космик", отмечают источники издания.

Компания Round One была создана в Японии в 1980 году, на конец сентября 2019 года в нее входило 137 объектов на территории Японии и в США. На сайте компании отмечается, что, помимо России, Round One намерена открывать центры в Китае и других азиатских странах.

В центрах Round One посетителям доступны караоке, игровые автоматы, спортивные развлечения и другое.