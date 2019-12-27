МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Компания "Енисей Капитал" (аффилирована с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым) увеличила свой пакет акций в "Трансконтейнере" до 25,1% с 24,74%, следует из материалов "Трансконтейнера".

"Количество и доля голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которым лицо получило после наступления соответствующего основания: 3 487 590 штук обыкновенных именных бездокументарных акций, что составляет 25,10% уставного капитала ПАО "Трансконтейнер", — говорится в сообщении.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает 40 собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ, 19 железнодорожными терминалами в Казахстане и управляет контейнерным терминалом "Добра" на границе Словакии и Украины.