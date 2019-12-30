МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело против сервиса бронирования Booking.com, который ранее обязала исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены, говорится в сообщении ведомства.

"Двадцать седьмого декабря 2019 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело о нарушении закона о защите конкуренции в отношении общества с ограниченной ответственностью Booking.com B.V. Нарушение выразилось в навязывании средствам размещения на территории Российской Федерации условий договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условий взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — говорится в сообщении.

Ранее, 12 ноября, ФАС выдала Booking.com предупреждение о прекращении требования лучшей цены от отелей, однако компания этого не сделала.

"ФАС России выдала Booking.com предупреждение о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Предупреждение надлежало исполнить в течение месяца – до 12 декабря 2019 года, однако компания этого не сделала. Неисполнение предупреждения ФАС России влечет возбуждение дела о нарушении антимонопольного законодательства", — уточнили в службе.

"Опора России" в феврале направила письмо главе ФАС Игорю Артемьеву, в котором выразила обеспокоенность состоянием конкуренции на рынке бронирования отелей и попросила провести проверку сервиса Booking.com. Согласно письму, с которым ознакомилось РИА Новости, агрегатор Booking.com, чья доля на рынке, по разным оценкам, достигает 70%, якобы навязывает невыгодные условия сотрудничества своим партнерам за счет доминирующего положения.