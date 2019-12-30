МОСКВА, 30 дек — ПРАЙМ. АК "Алроса" в 2020 году планирует провести 34 международных аукциона по продаже природных алмазов специальных размеров (весом 10,8 карата и выше), говорится в сообщении компании.

В первом квартале компания проведет семь аукционов, во втором — восемь, в третьем – семь и в четвертом – 12 аукционов.

Отмечается, что наибольшее число аукционов состоится в Москве – 11, также компания проведет три аукциона во Владивостоке. Остальная часть аукционов пройдет в крупнейших международных центрах алмазной торговли, где работают торговые представительства "Алросы". Три из них пройдут в Антверпене (Бельгия), четыре – в Дубае (ОАЭ), пять – в Рамат-Гане (Израиль), четыре – в Гонконге (КНР) и еще четыре – в Нью-Йорке (США).

"В соответствии с российским законодательством мы реализуем крупноразмерное сырье весом более 10,8 карата только на международных аукционах. Как правило, в каждом из них участвуют до 100 компаний из разных стран. Сегодня на долю аукционов приходится около 10% наших продаж", — сказал замгенерального директора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в релизе.

"Алроса" — крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. В 2018 году "Алроса" увеличила продажи алмазов и бриллиантов на 6% — до 4,5 миллиарда долларов.