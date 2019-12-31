МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Федеральная налоговая служба РФ (ФНС) исключила 560 тысяч компаний из ЕГРЮЛ в 2019 году, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

"560 тысяч недействующих компаний, а также компаний с недостоверными сведениями в Едином государственном реестре юридических лиц исключены в административном порядке", — говорится в сообщении.

ФНС отмечает, что с начала года доля фиктивных компаний существенно снижена, работа в этом направлении будет продолжаться, и уже сейчас в реестре числится более 450 тысяч записей о недостоверности предоставленных данных.

"Ведомство продолжает вести работу по обеспечению достоверности ЕГРЮЛ. С начала года доля компаний с признаками фиктивности снижена в два раза. В реестр внесено более 450 тысяч записей о недостоверности данных о компаниях, что является сигналом для контролирующих органов и потенциальных партнеров", — отмечает ФНС

"Отражение в государственном реестре достоверных сведений о компаниях снижает риски выбора недобросовестного партнера при ведении бизнеса. Федеральная налоговая служба обращает внимание, что компании, в отношении которых в реестре есть запись о недостоверности, могут самостоятельно представить достоверные сведения для их внесения в ЕГРЮЛ. Это позволит руководителям и собственникам компаний избежать ограничений по их участию и управлению юридическими лицами в будущем", — добавили в ведомстве.