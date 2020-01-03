МОСКВА, 3 янв — ПРАЙМ. Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.

"Цена сделки по договору купли-продажи, заключенному 22 марта 2019 года, составляла 1,209 миллиарда долларов США без учета денежных средств и долговых обязательств на балансе, но включала в себя 270 миллионов долларов США оборотного капитала", — отмечается в сообщении.

По итогам закрытия сделки обе стороны заключили генеральное соглашение на шесть лет, в соответствии с которым, начиная со 2 января 2020 года, Tenaris будет выступать в качестве эксклюзивного дистрибьютора труб нефтегазового сортамента (OCTG) и линейных труб ТМК на территории США и Канады.

"Мы рады успешному завершению сделки по продаже 100% акций IPSCO. Она была реализована в рамках действующей стратегии развития ТМК и создаст дополнительную стоимость для акционеров. Полученные денежные средства позволят обеспечить финансовую стабильность и дальнейшее развитие компании", — проводятся в сообщении слова главы совета директоров и основного акционера ТМК Дмитрия Пумпянского.

IPSCO — объединяет мощности по производству 1,39 миллиона тонн труб в год. Являясь одним из крупнейших производителей стальных труб и премиальных соединений в Северной Америке, IPSCO работает преимущественно для нефтегазовой отрасли.

ТМК является одним из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора и объединяет 28 предприятий, расположенных в России, Канаде, Румынии, Омане, ОАЭ и Казахстане, а также два научно-исследовательских центра в России и США. Основным бенефициаром компании является председатель совета директоров ТМК Дмитрий Пумпянский. ТМК по итогам 9 месяцев 2019 года снизила отгрузку стальных труб на 2% — до 2,9 миллиона тонн.