МОСКВА, 5 янв — ПРАЙМ. Развитие высоких технологий позволит создавать экологичные и экономичные авиалайнеры, использование которых существенно снизит стоимость полетов, а создание безопасного мира приведет к сокращению времени путешествия в два раза. Все это сделает авиаперелет таким же доступным как поездки на городском транспорте или электричке, считают представители различных авиакомпаний, опрошенные сервисом путешествий Туту.ру.

ДОЛГАЯ ДОРОГА В САМОЛЕТ

Руководитель пресс-службы компании Utair Наталья Мелехова сообщила, что в настоящее время авиапассажиры тратят 30% времени на дорогу от дома до аэропорта, 30% на все процессы в аэропорту и только 40% на сам полёт.

"В ближайшие 10 лет наша основная задача — сократить время путешествия в 2 раза за счёт первых двух пунктов. А это зависит от уровня безопасности в мире. Если человечество договорится и выстроит безопасный мир, в авиации станет меньше всевозможных контролей и досмотров. И самолеты будут все больше напоминать электрички: отправление каждый час и продажа билетов вплоть до отгона трапа", — сделала свой прогноз она.

Тему доступности полетов продолжил директор по связям с общественностью компании Nordwind Александр Сухоруков, развивая ее в сторону снижения их стоимости.

"Мы рассчитываем на то, что развитие высоких технологий поспособствует появлению лайнеров, которые будут значительно легче и экономичнее существующих, это приведет к дальнейшему снижению стоимости перелета и позволит сделать путешествия по воздуху еще более доступными. Полеты должны стать настолько обыденными, что и городской транспорт станет воздушным, то есть абсолютно массовым. Мечта полета станет реальностью для всех представителей человечества нашего поколения!" — сказал эксперт.

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ И ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

Глава представительства Finnair в России Мария Ануфриева уверена, что в ближайшие годы авиаперевозки станут более экологичными, и эта тенденция отчетливо видна уже сейчас.

"Использование биотоплива уже сегодня становится реальностью. Под биотопливом в настоящее время подразумевается смесь топлива из биоматериалов и реактивного топлива, а биосоставляющая изготавливается из отработанного растительного масла. Теоретически возможная пропорция сейчас равна 50/50, но на практике доля биотоплива составляет значительно меньше 50%, однако даже это позволяет уменьшить углеродный след на 60-80% по сравнению с реактивным топливом. В будущем скорее всего доля биоматериалов в составе горючего будет увеличиваться, а перелеты на биотопливе станут не исключительными случаями, а повседневностью", — прокомментировала ситуацию представитель авиакомпании.

Ануфриева также сообщила, что другим направлением развития прогрессивной авиационной отрасли является разработка и внедрение электродвигателей. Можно предположить, что уже в ближайшие годы мы увидим широкое применение электросамолетов в Северной Европе. Над воплощением этого плана работают ведущие игроки местной авиаотрасли при поддержке Nordic Innovation — организации при Совете министров Северных стран.

"Современные электросамолеты в настоящее время могут летать только на небольшие расстояния, именно поэтому их рассматривают как средство локального авиасообщения. Учитывая относительно небольшие расстояния между городами Северной Европы, этот регион идеально подходит для развития электроавиации. Впрочем, коммерческий запуск таких самолетов – вопрос будущего, северные авиакомпании шаг за шагом к нему приближаются", — уточнила она.

ВПЕРЕД В БУДУЩЕЕ

Представитель Air France KLM Анастасия Смирнова поведала, что KLM и Делфтский технический университет совместно работают над созданием самолета будущего.

"Концепция самолета, придуманная дизайнером Юстусом Бенадом, получила название Flying-V. Flying-V будет расходовать на 20% меньше топлива, чем Airbus A350, при этом в салоне Flying-V поместится около 314 человек. Размах крыльев Flying-V достигает 65 метров и позволит самолету использовать существующую инфраструктуру аэропортов. Меньший расход топлива самолетом достигается за счет двух турбовентиляторных двигателей, расположенных на каждом крыле, а также за счет аэродинамичного дизайна", — поделилась информацией эксперт.

Смирнова также рассказала как важно находить экологически безопасные решения, особенно ради будущих поколений путешественников. Компания постепенно увеличивает объем использования биоавиатоплива, стремится к сокращению объемов бытового и технического мусора.

"Авиакомпания предлагает экологически чистые продукты питания на борту и сотрудничает с поставщиками, которые производят продукты без вреда для окружающей среды и поддерживают принципы справедливой торговли", — подчеркнула она.