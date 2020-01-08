МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Росавиация рекомендует российским авиакомпаниям не использовать воздушное пространство Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов, следует из телеграммы агентства, копия которой имеется в распоряжении РИА Новости.

"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского залива для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", — говорится в телеграмме.

В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.

В среду утром выполнявший рейс в Киев украинский Boeing 737 потерпел крушение у тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни. По информации управления ЧС Ирана, на борту было 179 пассажиров и членов экипажа: 147 иранцев и 32 иностранца. По предварительным данным, выживших нет.

Полеты гражданских самолетов США уже запрещены над значительной частью Ближнего Востока, в том числе над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами, в связи с повышенной военной деятельностью и политической напряженностью на Ближнем Востоке. Китай заявил, что "внимательно следит" за воздушной безопасностью над Ираком и Ираном, но о приостановке полетов пока не уведомлял.