МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Корейская LG Electronics, один из ведущих мировых производителей электроники и бытовой техники, ожидает по итогам 2019 года рекордную выручку почти в 62,3 триллиона вон (около 54 миллиардов долларов), следует из предварительной отчетности компании.

LG отмечает, что этот показатель стал максимальным в истории компании, причем годовое значение превышает уровень в 60 триллионов вон третий год подряд. Вместе с этим, операционная прибыль за год, по предварительной оценке, уменьшилась на 10% в годовом выражении, до 2,4 триллиона вон (2,1 миллиарда долларов).

В четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, консолидированная выручка компании составила 16,1 триллиона вон (14 миллиардов долларов), а операционная прибыль — 98,6 миллиарда вон (85 миллионов долларов).

LG Electronics — южнокорейский производитель бытовой электроники и мобильных телефонов, на рынке последних долгое время входил в тройку лидеров. Компания образована в 1958 году, головной офис находится в Сеуле.