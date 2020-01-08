МОСКВА, 8 янв — ПРАЙМ. Около 4 миллионов человек воспользовались международными и междугородними автобусами "Мосгортранса" в 2019 году, сообщает пресс-служба ГУП "Мосгортранс".

"В 2019 году услугами международных и междугородних автобусов воспользовались около 4 миллионов пассажиров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего с автостанций "Мосгортранса" отправились почти 255 тысяч рейсов.

"Пассажиры выбирают автостанции "Мосгортранса" для комфортных поездок по России и в страны ближнего зарубежья благодаря большому количеству удобных маршрутов и пассажирским сервисам. Сегодня для поездок доступны более 260 междугородних и международных направлений, в том числе рейсы в Армению, Грузию, Киргизию, Молдову, Беларусь, Украину и Германию", – цитируют в пресс-службе слова заместителя генерального директора ГУП "Мосгортранс" Максима Коновалова.

Отмечается, что на территории автостанций работают залы ожидания, комнаты матери и ребенка, камеры хранения, банкоматы, автоматы с напитками и едой, а также бесплатная сеть Wi-Fi.

"Напомним, в прошлом году в Москве открылся Международный автовокзал "Северные Ворота". С начала работы им воспользовались 318 тысяч пассажиров", — отметили в пресс-службе.

Также отмечается, что здание автовокзала построено как часть транспортно-пересадочного узла и расположено прямо у выхода станции метро "Ховрино".