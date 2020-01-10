ИРКУТСК, 10 янв — ПРАЙМ. Авиакомпания "Ираэро" направила в адрес АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) претензию с требованием возместить убытки в размере 1,9 миллиарда рублей в связи с простоями воздушных судов Sukhoi SuperJet 100 из-за технических неисправностей, сообщил в РИА Новости источник в авиакомпании.

"Претензия в адрес ГСС направлена на сумму 1,9 миллиарда рублей. Это связано с техническими неисправностями воздушных судов и их простоями. Все расчеты и калькуляции на этот счет имеются", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что ГСС подали в Арбитражный суд Москвы иск к "ИрАэро" на 941,4 миллиона рублей. Как пояснил в пятницу источник в авиакомпании, это связано с долгами за аренду SSJ 100. Подобные иски подавались ГСС и раньше, но споры завершились мировыми соглашениями, добавил собеседник агентства.

Авиакомпания "ИрАэро" образована в 1999 году, базируется в международном аэропорту Иркутска. Выполняет регулярные, чартерные и грузовые перевозки по России, странам ближнего зарубежья и в Китай. Ее парк насчитывает девять SSJ 100.