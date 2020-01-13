Компания К&Б опровергла передачу активов в управление "Бристолю"
ЧЕЛЯБИНСК, 13 янв — ПРАЙМ. Компания "Красное & Белое" опровергла передачу активов сети "Бристоль".
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что владелец сети "Красное & Белое" якобы передает правление активами "Бристолю".
"Данная информация не соответствует действительности. Все факты, перечисленные в статье, являются ложными. Никаких изменений в управлении нет", — говорится в сообщении на сайте торговой сети.
https://1prime.ru/business/20200113/830785601.html