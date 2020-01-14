МОСКВА, 14 янв — ПРАЙМ. Оборот сервиса доставки продуктов iGooods в 2019 году увеличился в 2,2 раза по сравнению с показателем прошлого года — до 2,6 миллиарда рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе сервиса.

"В 2019 году iGooods совершил доставок на 2,6 миллиарда рублей. Это более чем в два раза превышает показатели 2018 года (1,2 миллиарда рублей). Оборот удалось увеличить за счет расширения числа торговых сетей и роста клиентской базы в городах присутствия", — рассказали в компании.

При этом самым быстрорастущим городом по количеству заказов стала Москва, на которую пришлась четверть всех доставок. В целом сервис в прошлом году доставил порядка 696 тысяч заказов. Средний чек в 2019 году составил 3,664 тысячи рублей, сопоставимые продажи (like-for-like, LfL) выросли в 2,2 раза.

Управляющий и сооснователь iGooods Григорий Кунис, слова которого привели в компании, отметил, что, несмотря на общее падение покупательской способности и выручки офлайн-ритейлеров, рынок e-grocery в России продолжает расти. "В 2020 году мы планируем сделать упор на подключение новых федеральных сетей и географическое развитие. В наступившем году ожидаем рост оборота примерно в 2,5-3 раза", — добавил Кунис.

Компания iGooods является крупнейшим сервисом доставки продуктов по данным аналитического агентства InfoLine. Сервис осуществляет доставку продуктов из 145 магазинов в восьми городах — Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Белгороде, Оренбурге, Сургуте, Барнауле и Кингисеппе (Ленинградская область).