МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Чистый убыток американской алюминиевой компании Alcoa Corporation по итогам 2019 года составил 1,125 миллиарда долларов, хотя год назад компания получила прибыль в 250 миллионов долларов, говорится в релизе компании.

Разводненный убыток Alcoa в пересчете на акцию за отчетный год составил 6,07 доллара против прибыли в 1,33 доллара на акцию годом ранее. Выручка снизилась за год на 22%, до 10,433 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала Alcoa получила чистый убыток в 303 миллиона долларов, годом ранее компанией была зафиксирована прибыль в 51 миллион долларов. Разводненный убыток на акцию составил 1,63 доллара против прибыли в 0,27 доллара на акцию годом ранее, скорректированный убыток составил 0,31 доллара на акцию при прогнозе убытка в 0,22 доллара. Выручка опустилась на 27% год к году, до 2,436 миллиарда долларов при прогнозе в 2,48 миллиарда.

Снижение квартальной выручки компания объясняет более низкими ценами на глинозем и алюминий. По оценкам компании, дефицит алюминия в мире в 2019 году составил 0,9-1,1 миллиона тонн против оценки в 0,8-1,2 миллиона в прошлом отчете. В текущем году Alcoa прогнозирует избыток на рынке в 0,6-1 миллион тонн и рост спроса на 1,4-2,4%.

Alcoa Corporation — американский производитель бокситов, алюминия и глинозема. Штаб-квартира Alcoa находится в Нью-Йорке.