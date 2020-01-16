МОСКВА, 16 янв — ПРАЙМ. Сервис YouDo — российский агрегатор поиска исполнителей для решения любых бытовых задач — запускает платформу для заказа юридическими лицами услуг у самозанятых, сообщил сооснователь сервиса Алексей Гидирим в ходе Гайдаровского форума.

По его словам, сейчас направление тестируется в строительном сегменте, также планируется расширить на аутсорсинговое и ряд других направлений. "Уже сейчас мы тестируем B2B-направление по работе компаний с самозанятыми в сфере строительства — мы проводим аукционы, исполнители назначаются на выполнение работ и получают выплаты. Это позволит людям выходить из серой зоны и при этом увеличивать свой доход, а для нас — это большая возможность для роста на новом рынке", — сказал Гидирим, слова которого приводятся в сообщении YouDo.

Он отметил, что ранее YouDo уже тестировал B2B-направление, однако из-за нежелания исполнителей регистрироваться в качестве ИП сервису не удалось успешно запустить его. "Ранее мы пытались сотрудничать с компаниями, но нам не удалось успешно запустить B2B-направление. Мы пробовали регистрировать исполнителей через ИП, но столкнулись с огромным сопротивлением людей: у них не было желания заниматься отчетностью, платить обязательные платежи, в целом взаимодействовать с государством", — сказал Гидирим.

Новый налоговый режим для самозанятых, по мнению Гидирима, открывает как для людей, так и для компаний огромные возможности: компании могут эффективно закрывать свои потребности через людей, ищущих временную подработку. Сейчас можно находить специалистов в различных сферах и оплачивать их работу по безналичному расчету, получая при необходимости все отчетные документы.

"На мой взгляд, 2020 год будет прорывным с точки зрения роста самозанятых, поскольку эксперимент уже признан успешным: в 2019 году в 4 регионах в качестве самозанятых официально зарегистрировалось более 330 тысяч граждан, а с начала этого года режим заработал еще в 19 регионах страны. По разным данным, в РФ более 15 миллионов самозанятых граждан, которые находятся в серой зоне. В этой зоне также присутствуют и большие сектора экономики, например, строительный сегмент", — отметил сооснователь сервиса.

По его словам, сегодня количество верифицированных исполнителей в YouDo превышает 2 миллиона, и цифра продолжает расти. "Для нас это показатель того, что люди находятся в поиске удобных инструментов подработки и временного дохода", — сказал бизнесмен.

Организаторы ХI Гайдаровского форума – Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.