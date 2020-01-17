МОСКВА, 17 янв — ПРАЙМ. Китай открыл свой рынок для поставок российской говядины, экспорт продукции с двух предприятий возможен с 17 января, говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Семнадцатого января 2020 года Главное таможенное управление Китайской Народной Республики (ГТУ КНР) направило письмо о согласовании протокола между Россельхознадзором и ГТУ КНР в отношении проверки, карантина и ветеринарных санитарных требований к говядине, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, а также соответствующего сертификата", — говорится в сообщении.

"Кроме того, китайской стороной были аттестованы для поставок в КНР два российских предприятия-производителя говядины. Поставки с этих предприятий возможны с 17 января 2020 года", — добавляет ведомство.