МОСКВА, 18 янв — ПРАЙМ. "Почта России" в рамках утвержденной стратегии развития на 2020-2030 годы планирует направить на модернизацию большинства своих отделений до 68 миллиардов рублей, говорится в сообщении компании.

"Планируемая модернизация позволит улучшить рабочие условия производственного персонала, оптимизировать форматы обслуживания, повысить эффективность внутренних бизнес-процессов работы отделений", — отмечается в сообщении.

В нем отмечается, что по итогам модернизации большинство отделений станут не только удобнее и комфортнее для клиентов и персонала, но и будут требовать меньших затрат на содержание. "Так, например, планируемый в ходе модернизации переход на светодиодное освещение снизит расходы на оплату электрической энергии более чем на 30%", — ожидают в компании.

На сегодня сеть "Почты России" насчитывает 42 тысячи стационарных отделений почтовой связи, которые ежедневно обслуживают около 6 миллионов клиентов, при этом существенное количество объектов почтовой связи морально и физически устарели, отмечается в сообщении. В последние годы ремонтные работы были проведены в 5 тысячах отделений.

Как говорится в сообщении, в 2020 году планируется завершить проработку вариантов реструктуризации офисной недвижимости, принадлежащей "Почте России" в Москве. В настоящее время административно-управленческий персонал центрального аппарата компании рассредоточен по нескольким объектам недвижимости в разных районах Москвы. "При этом данные объекты изначально проектировались и сооружались десятки лет назад, как производственные, и не соответствуют современным требованиям к офисным помещениям", — отмечается в сообщении.

В настоящее время прорабатываются варианты объединения административно-управленческого персонала центрального аппарата компании в рамках одной современной офисной локации. "Объединение коллектива управленческого аппарата общества в одной локации позволит существенно повысить эффективность использования объектов недвижимости компании, снизить расходы на их обслуживание, увеличить производительность и улучшить условия труда для персонала", — говорится в сообщении.

"Почта России" с 1 октября преобразована в акционерное общество, которое стало правопреемником одноименного ФГУПа, 100% его акций принадлежит РФ. В конце сентября правительство утвердило устав нового АО с капиталом в 15,8 миллиарда рублей.