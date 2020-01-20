МОСКВА, 20 янв — ПРАЙМ. Компания Boeing ведет переговоры с банками относительно получения займа в размере не менее 10 миллиардов долларов, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на осведомленные источники.

По их словам, решение о займе принято в связи с затратами от крушения двух самолетов 737 MAX. Отмечается, что компания уже договорилась о получении не менее шести миллиардов долларов.

В самой компании Boeing отказались комментировать эту информацию телеканалу.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта прошлого года в США и многих других странах после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибло 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов. В декабре 2019 года компания решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года.