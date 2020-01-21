МОСКВА, 21 янв — ПРАЙМ. Немецкая компания-производитель модной одежды Hugo Boss AG работает над созданием в России собственной монобрендовой сети бутиков, пишет "Коммерсант".

Как рассказали собеседники в компании и источник в ООО "Трейд менеджмент" — партнера Hugo Boss на территории РФ, запланировано открыть 15 магазинов под брендом Hugo.

Первая торговая точка открылась в торговом центре "Метрополис" в Москве. На март запланировано открытие бутика в ТЦ "Атриум". В дальнейших планах — открытие магазинов в Санкт-Петербурге, Казани и Екатеринбурге.

Бренд Hugo рассчитан на молодую аудиторию. Новой сетью торговых точек занимается франчайзи в России ООО "Трейд менеджмент", который работает с сетями Lady & Gentleman City, Korpo, Casual Day, Armani Exchange и другими.