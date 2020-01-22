МОСКВА, 22 янв — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы в среду продлил срок содержания в СИЗО бывшему министру Открытого правительства России Михаилу Абызову до 26 марта, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья Артур Карпов.

Таким образом, Абызов останется в СИЗО как минимум до 26 марта. Вместе с ним суд продлил срок содержания под стражей бывшему гендиректору российской бизнес-группы "Ру-Ком", президенту Новосибирской региональной федерации самбо Николаю Степанову и председателю совета директоров ООО "Первый строительный фонд" Александру Пелипасову. Срок расследования по делу продлен до 25 июня.

"По делу направлено более 150 запросов в налоговые органы, кредитные и иные организации, Абызов, Пелипасов и Степанов обвиняются в совершении тяжкого и особо тяжкого преступлений, могут вступить контакт с другими участниками и неустановленными лицами, уничтожить доказательства, в связи с этим изменение меры пресечения на более мягкую невозможно", — сказал следователь по особо важным делам Сергей Степанов.

В свою очередь, сам бывший министр попросил изменить меру пресечения, так как, по его словам, у него диагностировали острое неврологическое расстройство с нарушением опорно-двигательной системы, а в Лефортово невозможно провести обследование и лечение. Николая Степанова и Александра Пелипасова защита просила отпустить под залог в 10 миллионов и 3 миллиона рублей соответственно.

Абызова в марте 2019 года арестовали по обвинению в мошенничестве на 4 миллиарда рублей и создании организованного преступного сообщества. По данным Следственного комитета России, в 2011-2014 годах бывший министр с соучастниками вывел за рубеж 4 миллиарда рублей, похищенных у Сибирской энергетической компании и компании "Региональные электрические сети". Экс-министр себя виновным не считает.

В конце августа стало известно о возбуждении второго уголовного дела – по мнению следствия, бывший министр в результате незаконной предпринимательской деятельности заработал 32 миллиарда рублей. Следствие считает, что Абызов руководил принадлежащими ему компаниями, в то время как он занимал должность министра. В сентябре было возбуждено третье дело в отношении Абызова — об отмывании преступных доходов, мошенничестве и об организации преступной группы. Все активы, арестованные в рамках этого громкого дела, следствие оценивает в 27 миллиардов рублей.