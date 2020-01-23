МОСКВА, 23 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Procter & Gamble (P&G), одного из лидеров мирового рынка потребительских товаров, по итогам первого полугодия 2019-2020 финансового года, завершившегося 31 декабря, выросла на 14,5% в годовом выражении, до 7,36 миллиарда долларов, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

В том числе чистая прибыль P&G по итогам второго квартала фингода увеличилась на 16% в годовом выражении, до 3,743 миллиарда долларов. Приходящаяся на головную организацию прибыль выросла также на 16%, до 3,717 миллиарда долларов. Разводненная чистая прибыль в пересчете на одну акцию составила 1,41 доллара против 1,22 доллара в прошлом финансовом году. Эксперты ожидали показатель на уровне 1,37 доллара. Продажи компании за отчетный период выросли на 5% год к году, составив 18,24 миллиарда долларов.

"Наши сильные результаты позволяют нам еще больше повысить прогноз на следующий год", — отметил глава компании Дэвид Тейлор (David Taylor). Компания повысила прогноз роста продаж в 2020-м финансовом году с 3-5% до 4-5% в годовом выражении.

Базирующаяся в американском штате Огайо Procter & Gamble была основана в 1837 году. Компания специализируется на производстве товаров широкого потребления, ее продукция продается более чем в 70 странах. Среди самых известных брендов Procter & Gamble — стиральные порошки Tide и Ariel, серия средств для ухода за волосами Pantene, зубные пасты Crest и Blend-a-med.

В России компания открыла свое представительство в 1991 году и сегодня продает в стране более 70 торговых марок.