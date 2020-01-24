МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Intel, одного из крупнейших в мире производителей компьютерных компонентов, по итогам 2019 года осталась примерно на уровне прошлого года и составила 21,048 миллиарда долларов, говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 4,71 доллара против 4,48 доллара в 2018 году. Выручка при этом выросла на 1,6%, до 71,965 миллиарда долларов.

В четвертом квартале минувшего года корпорация зафиксировала чистую прибыль в размере 6,905 миллиарда долларов, что на 33% выше уровня прошлого года. Разводненная прибыль на акцию составила 1,58 доллара против 1,12 доллара годом ранее. Скорректированный показатель составил 1,52 доллара, что оказалось выше прогноза аналитиков в 1,25 доллара на акцию. Выручка Intel за отчетный период в годовом выражении поднялась на 8%, до 20,209 миллиарда долларов при прогнозе аналитиков в 19,2 миллиарда.

При этом компания прогнозирует прибыль на акцию по итогам первого квартала 2020 года на уровне примерно в 1,23 доллара, а выручку — в 19 миллиардов долларов. По итогам начавшегося года Intel ожидает прибыль на акцию в 4,71 доллара и выручку на отметке около 73,5 миллиарда долларов.

Американская корпорация Intel Corp. была основана в 1968 году. Она производит широкий спектр электронных устройств и компьютерных компонентов, включая микропроцессоры. По состоянию на 28 декабря 2019 года штат компании составляет 110,8 тысячи человек.