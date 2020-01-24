МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Группа компаний "Детский мир", крупнейший российский ритейлер детских товаров, в 2019 году увеличила консолидированную выручку на 16,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года — до 128,7 миллиарда рублей, сообщается в материалах компании.

Объем консолидированной выручки группы в четвертом квартале вырос на 13,4% в годовом выражении, до 38,9 миллиарда рублей.

Группа "Детский мир" объединяет сети "Детский мир", ELC и ABC, магазины товаров для животных "Зоозавр". В феврале 2017 года компания провела IPO, в ноябре 2019 года — вторичное публичное размещение акций. После SPO АФК "Система" владеет 33,4% акций ритейлера, еще 9% принадлежит Российско-китайскому инвестиционному фонду (РКИФ, учрежден Российским фондом прямых инвестиций и China Investment Corporation).