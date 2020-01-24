МОСКВА, 24 янв — ПРАЙМ. Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's сегодня, 24 января, приостановила деятельность в пяти городах китайской провинции Хубэй, где зафиксирована вспышка нового коронавируса. Об этом в пятницу сообщает агентство Рейтер.

"Она (компания — ред.) приостановила работу в пяти городах китайской провинции Хубэй, центре вспышки вируса, с 24 января", — сообщает агентство со ссылкой на подразделение McDonald's в Китае.

Власти Китая 31 декабря 2019 года информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV.

По последним данным, число зараженных во всей стране превысило уже 830, 26 пациентов скончались, из них 24 на территории провинции Хубэй, двое – за ее пределами. Вирус уже распространился за пределы Китая, случаи заражения зафиксированы в Южной Корее, Японии, США, Вьетнаме, Сингапуре и Таиланде.