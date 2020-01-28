МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Бизнесмен Роман Троценко наращивает свое присутствие в горно-металлургических активах и может увеличить свою долю в Geopromining до 98,51%, выкупив пакет нынешнего контролирующего акционера Симана Поваренкина, пишет во вторник газета "Коммерсант".

"По данным ФАС, ходатайство на приобретение пакета в 50,32% подала кипрская Nakilep Overseas Limited, подконтрольная Троценко", — пишет издание.

Geopromining и Троценко не ответили на запрос газеты, связаться с Поваренкиным изданию не удалось.

Geopromining была основана в 2001 году Поваренкиным. Компания имеет активы в России, где добывает золото и сурьму, и в Армении, где добывает золото, серебро, медь и молибден.

Geopromining — один из первых горно-металлургических активов, которые были приобретены Троценко. В марте 2019 года он купил пакет в 48,19% у "Сбербанк Капитала" и Bellmarsh Solutions. Стоимость доли не раскрывалась. Остальные 1,5% контролирует гендиректор Geopromining Роман Худолий, отмечает издание.