МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Американская компания Johnson&Johnson (J&J) разрабатывает вакцину против коронавируса нового типа, которая может быть готова в ближайшие месяцы, заявил в интервью телеканалу CNBC главный научный сотрудник J&J Пол Стоффелс.

"Десятки наших сотрудников сейчас работают над этим, поэтому мы почти уверены, что можем получить что-то, что будет действовать в течение более длительного срока", — заявил Стоффелс. "Через несколько недель мы увидим, как идет дело", — добавил он.

Стоффелс также подтвердил, что J&J приступила к разработке вакцины против коронавируса две недели назад.

По мнению научного сотрудника J&J, может потребоваться около года, чтобы вывести вакцину на рынок.

По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались. За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.