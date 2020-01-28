МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Чистая прибыль французской LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton, приходящаяся на группу, в 2019 году увеличилась на 13%, до 7,171 миллиарда евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 14,23 евро против 12,61 евро годом ранее. Выручка увеличилась на 14,6%, до 53,67 миллиарда евро. Наибольшая доля выручки приходится на подразделения "мода и кожаные изделия", а также на продажу винной и ликеро-водочной продукции. При этом чистый финансовый долг компании составил 6,206 миллиарда евро, увеличившись на 13% к предыдущему году.

Полных данных за четвертый квартал 2019 года компания не предоставила. Однако она сообщила, что ее выручка за этот период выросла в годовом выражении на 12%, до 15,272 миллиарда долларов.

"У LVMH был еще один рекордный год… Мы продолжаем сохранять бдительность и фокусироваться на достижении целей. Мы можем рассчитывать на силу наши брендов… чтобы в 2020 году еще раз закрепить свои лидерские позиции в сфере высококачественных товаров", — приводятся в сообщении слова председателя совета директоров компании Бернара Арно (Bernard Arnault).

LVMH — производитель предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и других. Штаб-квартира расположена в Париже.