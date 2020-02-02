ТЕЛЬ-АВИВ, 2 фев — ПРАЙМ. Израиль принял решение закрыть границу для иностранцев, находившихся в Китае в течение последних двух недель, говорится в заявлении МВД.

"Министр внутренних дел Арье Дери принял решение не допускать въезд в Израиль людей, которые находились в Китае в течение последних двух недель и не являются ни гражданами, ни жителями Израиля", — говорится в заявлении.

Отмечается, решение принято на основе рекомендаций министра здравоохранения Яакова Лицмана.

По информации издания "Едиот Ахронот", на фоне директивы министерства здравоохранения в субботу, 1 февраля, в страну не пустили 35 китайцев, прибывших на борту самолёта российской авиакомпании "Аэрофлот".

Кроме того, в субботу премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что "невозможно полностью предотвратить проникновение вируса, но потому Израиль будет готов заранее бороться с вирусом после его проникновения в страну".

В воскресенье Нетаньяху обсудит этот вопрос с министрами.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 14 тысяч 380 человек, скончались 304. Еще более 100 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.