МОСКВА, 3 фев — ПРАЙМ. Объем мирового рынка слияний и поглощений (M&A) в январе сократился в годовом выражении более чем вдвое и стал минимальным почти за 7 лет, пишет газета Financial Times со ссылкой на данные компании Refinitiv.

По данным Refinitiv, компании по всему миру в январе провели слияний и поглощений на сумму 164 миллиарда долларов, что было обусловлено снижением числа сделок в США и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Таким образом, показатель рынка M&A в минувшем месяце стал минимальным с апреля 2013 года.

Отмечается, что геополитическая неопределенность, включая судебный процесс по делу об импичменте президенту США Дональду Трампу, торговая война между США и Китаем и опасения по поводу распространения коронавируса негативно отразились на доверии к экономике членов совета директоров и руководителей крупных мировых компаний.

"Отсутствие доверия к высоким оценкам стоимости компаний, регулятивный контроль, макроэкономическая неопределенность и коронавирус делают людей немного более консервативными", — приводит газета мнение партнера юридической компании Sullivan & Cromwell Мелиссы Сойер (Melissa Sawyer).

Для понимания ситуации в области корпоративных слияний и поглощений FT приводит сравнение крупнейших сделок в первый месяц 2019 и 2020 года. Так, в январе 2019 года самой крупной сделкой была покупка британской фармкомпанией Bristol-Myers Squibb американской биотехнологической компании Celgene за 74 миллиарда долларов, а в текущем году максимальная сумма сделки составила чуть меньше 8 миллиардов долларов.