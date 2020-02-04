МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы компаний Carlsberg, одного из ведущих мировых производителей пива (включает пивоваренную компанию "Балтика"), приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года выросла на 23,7% в годовом выражении и составила 6,569 миллиарда датских крон (973,5 миллиона долларов), следует из финансовой отчетности компании.

Прибыль на акцию за январь-декабрь составила 43,7 кроны (6,4 доллара) против прибыли в 34,8 кроны (5,15 доллара) годом ранее. Выручка Carlsberg за год увеличилась на 5,4%, до 65,902 миллиарда крон (9,766 миллиарда долларов).

"На 2019 год группа определила три общих финансовых приоритета: обеспечить органический рост выручки, обеспечить жесткий контроль над расходами и продолжать строго соблюдать денежную дисциплину. Несмотря на тяжелые условия в Западной и Восточной Европе и усиление конкурентной среды в России, группа успешно справилась с этими приоритетами", — отмечается в пресс-релизе.

По оценкам компании, рост российского рынка в минувшем году составлял 1-3%. "В течение года конкурентная обстановка была очень напряженной, и в результате мы потеряли долю рынка", — пишет компания.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании пивоваренная компания, сегодня занимает лидирующие позиции на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg, "Балтика" и другие. Продукция продается более чем в 150 странах. Частью Carlsberg Group является крупнейший производитель пива в России "Балтика".