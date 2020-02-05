МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Продажи Inventive Retail Group (управляет розничными сетями re:Store, Samsung, Nike) в 2019 году выросли на 17% и составили 78 миллиардов рублей с НДС, говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что при этом продажи по сопоставимым магазинам (like-for-like, LfL) выросли на 14,4%. Количество посетителей всех магазинов группы за год составило 44,1 миллиона человек. При этом трафик интернет-магазинов группы вырос до 72,2 миллиона человек.

В 2019 году Inventive Retail Group открыла 39 магазинов. В результате на 1 января 2020 года у компании насчитывается 371 магазин общей площадью 50,7 тысячи квадратных метров в 34 городах. Наиболее активно открывались магазины Samsung и Street Beat, уточняет компания.

Помимо этого, компания развивает сервисы, которые предоставляет своим клиентам. Так, в 2019 году Inventive Retail Group открыла свою химчистку Sneaker Spa, внедрила сервисы "Умный дом" и Premier под брендом re:Store, а также продолжила открывать новые re:Store|Care, сети сервисных центров по ремонту техники Apple.

Кроме того, была создана компания Inventive eCommerce для реализации проектов электронной коммерции для мировых брендов и производителей на российском рынке. Первым проектом компании Inventive eCommerce стал официальный интернет-магазин Lenovo, открытый в декабре 2019 года. Также в июне 2019 года была создана компания Inventive DLM, главной задачей которой стало продвижением DaaS-услуг (Device-as-a-Service, устройство как сервис) на российском рынке и предоставление услуг по управлению жизненным циклом мобильных устройств для компаний-клиентов.

Как отмечается в сообщении, в 2020 году Inventive Retail продолжит развитие и оптимизацию своих сетей. Компания заинтересована открывать новые магазины всех сетей в лучших торговых центрах страны в наиболее выгодных локациях. В конце 2019 года компания объявила о начале сотрудничества с брендом The North Face. В марте 2020 года планируется открытие первого монобрендового магазина этой марки в Санкт-Петербурге.

Inventive Retail Group (входит в группу компаний "Ланит") развивает сети монобрендовых магазинов ведущих производителей компьютеров‚ телефонов и электроники (Apple‚ Samsung, Sony), детских развивающих игр (Lego) и спортивных товаров (Nike), а также Street Beat (мультибрендовые магазины кроссовок и кед).