МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. ФАС хочет через суд принуждать компании продавать активы, если совмещена деятельность по передаче электроэнергии с ее генерацией или сбытом, следует из проекта изменений в закон, который размещён на портале проектов нормативных актов.

Планируемый срок вступления в силу изменений в случае утверждения — декабрь 2020 года.

По действующим правилам компаниям запрещается совмещать деятельность по передаче электроэнергии с деятельностью по ее производству и купле-продаже. В законе прописано, что при нарушении этого правила компания может быть реорганизована. Если это невозможно, ФАС может через суд потребовать продать имущество, которое используется при осуществлении вида деятельности с нарушениями.

ФАС считает меру о принудительной продаже имущества недостаточной и предлагает принудительно продавать активы в случае нарушений. "… обращается в суд с заявлением о принудительной продаже голосующих акции либо составляющих уставной или складочный капитал вкладов юридического лица, осуществляющего деятельность по производству и (или) купле-продаже электрической энергии, в объеме, достаточном для исключения аффилированности с лицом, осуществляющем деятельность по передаче электрической энергии и (или) оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике", — говорится в документе.

В пояснительной записке к проекту ФАС отмечает, что сейчас такие нарушения допускают РЖД и "Россети". Так, в группу РЖД (ОАО "РЖД" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии) входят ТГК-14 и ООО "Энергопромсбыт", занимающиеся производством и куплей-продажей электроэнергии. А в "Россети", у которых межрегиональные сетевые компании, входят сбытовые предприятия: "Псковэнергосбыт", "Екатеринбургэнергосбыт", "Дагестанская энергосбытовая компания" и другие.

В национальном плане развития конкуренции РФ на 2018-2020 годы числилось предложение, которое предполагает внесение изменения в закон "в части возможности принудительной продажи акций компании в случае выхода антимонопольного органа в суд с соответствующим иском". Срок исполнения был обозначен — первый квартал 2020 года.