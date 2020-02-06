МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. Российские рестораторы серьезно не пострадают из-за паники вокруг китайского коронавируса, прокомментировал РИА Новости президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его словам, в России немного ресторанов, специализирующихся исключительно на китайской кухне. Наибольшей популярностью в стране пользуются заведения среднеазиатской и юго-восточной кухни. Последняя, по его словам, включает в себя блюда как китайской, так и вьетнамской, тайской и японской кухонь.

"Китайских ресторанов, чьи владельцы россияне или граждане России, но китайцы по национальности, не такое большое количество. Вот они такой популярностью не пользуются. Они есть, но их очень мало", — сказал Бухаров, пояснив, что в основном ресторанами китайской кухни владеют бизнесмены из КНР.

Часто для организации питания китайских туристов арендуют специальные помещения или рестораны, которые в конвейерном формате кормят в среднем по 1200 человек в день. "Я думаю, что в большинстве своем пострадают они", — говорит Бухаров.

Он отмечает, что в китайских ресторанах сейчас невысокий сезон, так как на Китайский новый год граждане КНР обычно уезжают к себе на родину.

"Я думаю, что к концу марта вся эта история (с коронавирусом — ред.) сойдет на нет", — заключил эксперт.

Ранее сеть китайских ресторанов J.Z. Peking Duck заявила, что заразиться коронавирусом при посещении их ресторана в РФ невозможно, так как для приготовления блюд за исключением соусов используются российские продукты. Соусы, в свою очередь, закупались в октябре, до начала вспышки коронавируса в КНР.

Аналогичное заявление сделала и представитель "Китайской забегаловки" Екатерина Надеева: "Продукты из Китая мы не поставляем, а консервированные соусы, у которых большой срок хранения, были закуплены еще до вспышки коронавируса".

Представители крупных российских ресторанных сетей, управляющих китайскими ресторанами или ресторанами fusion-кухни, не ответили на запросы РИА Новости.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудитель болезни — коронавирус 2019-nCoV. По последним данным, число жертв коронавируса в Китае выросло до 563, заражены более 28 тысяч человек, выписаны 1153. Более 190 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса были выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших — граждане Китая.