МОСКВА, 6 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль американской компании Yum! Brands, одного из крупнейших мировых операторов сетей быстрого питания, по итогам 2019 года сократилась на 16% по сравнению с предыдущим годом — до 1,294 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 4,14 доллара против 4,69 доллара годом ранее. Выручка компании при этом уменьшилась на 2%, до 5,597 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль компании поднялась в 1,5 раза и составила 488 миллионов долларов. Разводненная прибыль на акцию составила 1,58 доллара против 1,04 доллара год назад, скорректированный показатель составил при этом 1 доллар при прогнозе в 1,14 доллара. Выручка компании выросла на 9%, до 1,694 миллиарда долларов, аналитики ожидали показатель на уровне в 1,66 миллиарда.

Продажи компании в мире, исключая эффект от перевода иностранных валют, выросли за отчетный квартал на 10%. По сети KFC показатель увеличился на 11%, по Taco Bell — на 13%, по Pizza Hut — на 7%.

Компания за четвертый квартал открыла 1029 новых ресторанов, а за год — 2040 ресторанов.

Компания Yum! Brands была образована в 1997 году, штаб-квартира находится в Луисвилле (штат Кентукки, США). Всего у Yum! Brands более 45 тысяч ресторанов более чем в 140 странах и регионах. Международными брендами компании являются KFC, Pizza Hut и Taco Bell.