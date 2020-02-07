МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Российский контейнерный оператор "Трансконтейнер" закрывает дочернюю компанию в Словакии и перестал арендовать там терминал из-за переориентации объемов перевозок на терминал в белорусском Бресте, сообщила компания и уточнил РИА Новости ее представитель.

"Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о прекращении участия общества в TransContainer — Slovakia, a.s.", — говорится в опубликованном в пятницу сообщении.

Представитель "Трансконтейнера" уточнил РИА Новости, что компания закрывает "дочку" в Словакии и больше не арендует там терминал.

"В связи с активным развитием перевозок по маршруту Китай – Достык – Брест – страны ЕС и более привлекательными тарифными условиями произошло переключение части транзитных контейнерных перевозок с Добры на Брест, и, как следствие, снижение объемов переработки контейнеров на терминале в Словакии", — пояснил решение представитель компании.

"Аренда (терминала — ред.) прекращена", — уточнил представитель оператора.

"Трансконтейнер" — крупнейший в РФ, СНГ и Балтии владелец парка специализированного подвижного состава: в собственности более 25 тысяч фитинговых платформ и около 69 тысяч крупнотоннажных контейнеров. Компания располагает собственными терминалами в грузообразующих центрах РФ. Группа "Дело" Сергей Шишкарева владеет 50% плюс две акции "Трансконтейнера", которые купила в конце 2019 года у РЖД. "Енисей Капиталу", аффилированная с основными акционерами Evraz — Романом Абрамовичем и Александром Абрамовым, принадлежит 25,1% "Трансконтейнера", ВТБ — 24,8%.