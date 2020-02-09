БЕРЛИН, 9 фев — ПРАЙМ. Немецкие аэропорты в воскресенье продолжают отменять и переносить часть рейсов из-за циклона "Сабина", метеорологи предупреждают о серьезном уровне угрозы.

По данным немецкой метеослужбы, циклон будет определять погодные условия в стране с воскресенья по вторник. Метеорологи сообщают о третьем уровне угрозы, предпоследнем перед "экстремальными" погодными условиями. Ожидается, что порывы ветра в части Германии будут достигать 120 километров в час. Стихия будет иметь наибольший размах в северной, западной и центральной частях страны.

Аэропорты Германии продолжают отменять и переносить рейсы. Так, в расположенном на севере Гамбурге призывают пассажиров учитывать возможное изменение расписания. "Из-за анонсированного шторма некоторые авиакомпании отменили сегодняшние рейсы в Гамбург и из него. Ожидаются дальнейшие отмены и задержки", — сообщил аэропорт города в Twitter.

С аналогичным предупреждением выступили аэропорты Франкфурта-на-Майне, Мюнхена, Ганновера, Бремена, Штутгарта, Берлина.

Deutsche Bahn также отменяет отправку поездов по некоторым направлениям. Так, в воскресенье не курсируют поезда между Магдебургом и Дессау, Магдебургом и Потсдамом. Кроме того, погода повлияла и на расписание футбольных матчей в Германии. В частности, отменен матч бундеслиги между менхенгладбахской "Боруссией" и "Кельном".