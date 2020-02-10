МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе 2020 года в стоимостном выражении составил 405 миллионов долларов (цифры даны с учетом интеграции ПО "Кристалл"), что почти на 44% выше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из сообщения компании.

В том числе, общая стоимость реализованного алмазного сырья за отчетный месяц достигла 390,2 миллиона долларов, бриллиантов — 14,8 миллиона долларов. Выручка "Алросы" от реализации алмазно-бриллиантовой продукции за январь 2019 года составляла 281,5 миллиона долларов. Стоимость алмазов тогда оказалась на уровне 278,2 миллиона долларов, бриллиантов — около 3,4 миллиона долларов.

В декабре прошлого года "Алроса" реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию в совокупности на 363,8 миллиона долларов. В том числе, объем продаж алмазного сырья в денежном выражении — 352,1 миллиона долларов, бриллиантов — 11,6 миллиона долларов.

"В январе мы наблюдали стабильный спрос на алмазное сырье. Гранильный сектор продолжал пополнять запасы на фоне позитивных результатов продаж ювелирных украшений ритейлерами в период рождественских праздников", – прокомментировал результаты работы заместитель гендиректора "Алросы" Евгений Агуреев, слова которого приведены в сообщении.

"Алроса" — крупнейший в мире производитель алмазов в каратах — на ее долю приходится 27% мировой и 95% российской добычи алмазов. Компания ведет добычу в республике Якутия и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции "Алросы" в 2019 году достиг 3,338 миллиарда долларов.