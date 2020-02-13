МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших мировых производителей продуктов питания Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, по итогам 2019 года составила 1,935 миллиарда долларов против убытка в 10,2 миллиарда в 2018 году, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 1,58 доллара против убытка в 8,36 доллара годом ранее. Выручка при этом сократилась на 5% в годовом выражении — до 24,977 миллиарда долларов.

По итогам четвертого квартала чистая прибыль Kraft Heinz, приходящаяся на акционеров, составила 182 миллиона долларов против убытка в 12,57 миллиарда в аналогичном периоде годом ранее. Разводненная прибыль на акцию составила 0,14 доллара против убытка в 10,3 доллара годом ранее. Выручка сократилась на 5,4% — до 6,536 миллиарда долларов. Аналитики ожидали показателя в 6,61 миллиарда долларов.

Скорректированная прибыль на акцию по итогам четвертого квартала составила 0,72 доллара против 0,84 доллара годом ранее. Эксперты ожидали, что показатель составит 0,68 доллара на одну акцию.

"Несмотря на то, что показатели за 2019 год оказались разочаровывающими, мы завершили год с результатами, соответствующими нашим ожиданиям, и были обусловлены теми факторами, которые мы ожидали", — прокомментировал гендиректор Kraft Heinz Мигель Патрисио (Miguel Patricio).

Компания Kraft Heinz была основана в марте 2015 года после слияния H.J. Heinz с Kraft Foods Group. Она является третьим по величине производителем продуктов питания и напитков в Северной Америке и пятым в мире. В портфель компании входят такие бренды как: Kraft, Heinz, ABC, Capri Sun, Classico, Jell-O, Kool-Aid, Lunchables, Maxwell House, Ore-Ida, Oscar Mayer, Philadelphia, Planters, Plasmon, Quero, Weight Watchers Smart Ones и Velveeta.