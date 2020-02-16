МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Корпорация Boeing отчиталась об убытках — впервые с 1997-го, а в январе не получила заказов на самолеты — такого не было почти 60 лет. Чтобы выйти из кризиса, потребуется как минимум два года, признало руководство компании. В Минфине США заявили, что это скажется на всей американской экономике.

По итогам 2019-го Boeing впервые за 20 с лишним лет в убытке, причем рекордном: 636 млн долларов. В 2018-м была прибыль — 10,46 млрд

За весь январь, впервые с 1962-го, компания не получила ни одного заказа. А у европейского конкурента Airbus 274 новых контракта — лучший результат за 15 лет.

В 2019-м европейская корпорация обошла Boeing по поставкам гражданских самолетов в два раза, теперь же преимущество просто беспрецедентное. "Boeing столкнулась с наихудшим кризисом за всю свою 103-летнюю историю", — заявил газете The Wall Street Journal консультант по аэрокосмической отрасли Скотт Хэмилтон.

Это признают и в самой компании. "Потребуется не меньше двух лет, прежде чем производство 737 МАХ вернется к докризисному уровню в 57 единиц ежемесячно", — сообщил на прошлой неделе финансовый директор Boeing Грег Смит.

По мнению аналитиков, в 2020-м финансовые проблемы Boeing лишь усугубятся. Авиапроизводитель рассчитывал, что запрет на полеты 737 MAX продлится не больше трех месяцев. Однако прошло уже 11 месяцев, а Федеральное управление гражданской авиации США не торопится его отменять. В конце января компания приостановила производство 737 MAX на неопределенный срок. Fargo и JP Morgan.