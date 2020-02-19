МОСКВА, 19 фев – ПРАЙМ. Предлагаемое в проекте нового Кодекса об административных нарушениях (КоАП) существенное увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения (ПДД) стало темой обсуждения прошедшего в среду круглого стола. Участники мероприятия обсудили эффективность данной меры, целесообразность ее введения и последствия, которые в результате могут возникнуть.

Если проект кодекса, который сейчас обсуждается законодателями и экспертами, примут в нынешнем виде, отдельные штрафы могут вырасти в 6 раз. Так, за превышение скорости на 20 км/ч придется выложить 3000 рублей против нынешних 500 рублей.

Тема носит очень спорный характер, поэтому дискуссия между участниками круглого стола получилась весьма оживленной. Они указали, что главной задачей любых подобных мер должно стать повышение безопасности на дорогах.

ЛОГИКА ПРЕЖДЕ ВСЕГО

"Я думаю, что вместо того, чтобы вносить изменения в КоАП и ужесточать ответственность, наверное, должна быть логика. Венская конвенция 1957 года, которую подписал ещё Советский Союз, основывается на логике, а не на кодексе об административных правонарушениях. Логика является основным критерием для безопасности дорожного движения. Я думаю, с этим спорить никто не будет", — сообщил директор Национального общественного центра безопасности движения Сергей Канаев.

Отвечая на вопрос ведущего о влиянии штрафов на безопасность дорожного движения, Канаев сказал: "Я не говорю что это единственная мера, но в принципе, как одна из мер, она может присутствовать, однако учитывая, что организация Дорожного движения у нас не идеальна, нельзя сказать однозначно, что штрафы нужно повышать".

"И меня особенно волнуют те главы, по которым это предлагается, то есть повысить с 500 рублей до 3000 — нет никакой логики здесь" — добавил он.

В свою очередь, заместитель руководителя дирекции фото- и видеофиксации Центра организации дорожного движения Москвы Егор Чернов отметил: "Конечно же, повышение штрафов — не панацея. Это не единственное решение, оно не может быть единственным инструментом, который сразу исправит всю ситуацию, конечно же нет! Притом повышение штрафов оказывает нелинейное воздействие на количество нарушений. Мы можем с вами сделать штраф и миллион рублей, и по-прежнему будут штрафы, это только одна из мер. Штраф должен быть психологическим и финансовым барьером для человека-нарушителя".

По его мнению, нужно не только повышать штрафы – причем, возможно, с учетом уровня доходов в каждом конкретном регионе. Кроме этого, должны применяться комплексные меры, вплоть до конфискации автомобиля и тюремного заключения. "Для Москвы это актуально", — считает эксперт.

Вице-президент движения автомобилистов России Леонид Ольшанский, напротив, назвал проект КоАП антиконституционным и антисоциальным. "Идея с конфискацией автомобиля по принципу накопительной системы – после получения определенного количества штрафов – противоречит принципу не наказывать за одно нарушение дважды. А тут получается, что человек уже оплатил штраф, а у него еще и машину забирают", — указал он.

Нарушением является и идея дифференциации штрафов в зависимости от уровня доходов в регионе. Закон должен быть единым на всю страну, учитывать доходы всех граждан. Если москвичи спокойно расстанутся и с тремя тысячами рублей, то для большинства жителей регионов это весьма существенная сумма.

ПО ДОХОДАМ И РАСХОДЫ

По мнению противников нововведения, предложенный размер штрафа объективно не обоснован и не соответствует материальным возможностям и уровню зарплат большинства россиян. По данным Росстата, средняя заработная плата лишь немногим выше 40 тысяч рублей, а в ряде регионов не превышает 25-30 тысяч рублей. Минимальный же размер оплаты труда варьируется от 12 до 20 тысяч рублей.

Таким образом, 3000 рублей, предлагаемые авторами проекта, в большинстве случаев являются неподъемной суммой – прежде всего, для жителей села, многодетных семей, работников бюджетной сферы. Для некоторых из них это может быть четвертью всего месячного заработка.

"Располагаемые доходы населения падают с 2014 года, и некоторое замедление этого падения в 2019 году произошло лишь благодаря статистическим ухищрениям Росстата", — говорит директор российского отделения европейского фонда "Семейные автопутешествия" Елена Жура. По ее мнению, штрафы должны быть соизмеримы с доходами людей, а, к примеру, для матерей-одиночек они явно чрезмерны.

"Лучше бы обезопасили Кутузовский проспект, по которому на бешеной скорости носятся дорогие автомобили, при этом нет отбойников, и люди часто пытаются его перебежать", — добавила она.

ПОРОГ БЕЗОПАСНОСТИ

В целом эксперты сходятся во мнении, что вместо одиозного повышения штрафов следует менять всю систему обеспечения безопасности дорожного движения. Здесь следует обратиться к европейскому опыту, в частности, задуматься о снижении максимально разрешенной скорости, а также нештрафуемого порога с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч. В большинстве мегаполисов мира допустимая скорость составляет 40-50 км/ч, а нештрафуемый порог – менее 10 км/ч или вовсе отсутствует. При этом смертность в ДТП там в среднем в три раза ниже, чем в Москве.

"Например, в 2018 году в Хельсинки было принято решение снизить скоростной лимит с 40 до 30 км/ч, что не повлияло на транспортную доступность, а риск смертельного исхода в ДТП уменьшился вдвое. Во французском Гренобле после снижения максимально разрешенной скорости до тех же 30 км/ч водителю для преодоления одного километра потребовалось всего на 18 секунд больше, чем при 50 км/ч. Это означает, что на 20 километров приходится потратить всего 6 лишних минут", — говорит Жура.

В России на сегодняшний день максимальная разрешенная скорость на территории населенных пунктов 60 км/ч, за пределами 90 км/ч, однако штраф водитель получит только при её превышении на 20 км/ч и выше. Это так называемый нештрафуемый порог в 20 км/ч. С учетом этого фактическая разрешенная скорость (в понимании водителей) на указанных территориях составляет 80 км/ч в городе, 110 км/ч за его пределами. Существующий сегодня нештрафуемый предел в 20 км/ч привел к тому, что у водителей сложилось четкое понимание, что превышать скорость на 20 км/ч официально разрешено, поскольку наказания за это они не получат.

К слову, нештрафуемый порог в РФ увеличили до 20 км/ч 1 сентября 2013 года. До этого водителям выписывали штрафы за превышение скорости более чем на 10 км/ч. Необходимость повышения тогда объяснили возможной погрешностью внедряемых дорожных камер. При этом уже в 2014-ом в ГИБДД подготовили поправки в КоАП, согласно которым нужно было вернуть прежнюю норму, правда, этот документ до этапа рассмотрения Госдумой так и не добрался.

Однако как отметил Егор Чернов, сейчас погрешность камер фотовидеофиксации не превышает 3 км/ч. При этом в Москве камеры никто не прячет, везде они обозначены знаками, а также отражены в навигаторах.

Эксперты ВШЭ пришли к следующему выводу: если уменьшить ненаказуемый порог превышения скорости с нынешних 20 км/ч до 10 км/ч, смертность в ДТП снизится на 10%.

Если известно, что тот или иной участок дороги аварийноопасен, проще и удобнее понизить скорость именно в этом месте, считает координатор общественного проекта "Движение" Андрей Орел. "Это повысит безопасность, не придется задумываться, насколько можно снизить скорость и запоминать новые цифры. Другое дело, что есть люди, сидящие на своих должностях, которым необходимо вносить изменения в кодекс, но все это можно прекрасно регулировать знаками", — уверен он.

Следует обратить внимание и на сам состав штрафов. Если в Европе 90% приходится на превышение скорости, то у нас штрафуют почти за все, даже если нарушение напрямую не несет угрозы безопасности, добавил эксперт. Лучше применять адресные меры воздействия к злостным нарушителям, практикующим агрессивную езду, а также к пьяным за рулем.

Недавно глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев предложил начать снижение нештрафуемого порога на 10 км/ч в городах-миллионниках. Однако некоторые эксперты уверены, что сюда необходимо включить и Московскую область. Они отмечают высокую загруженность ее дорог за счет плотного потока транзитного транспорта, а в период с апреля по ноябрь дороги Подмосковья заполняются большим количеством дачников. Следовательно, по уровню загруженности дорог и интенсивности трафика МО не уступает городам-миллионникам, Москве и Санкт-Петербургу.

Именно такой доработки, по мнению экспертов, требует нововведение. Следует расширить тестовый режим не только на Москву и города-миллионники, но и на Московскую область.

В целом участники мероприятия сошлись во мнении, что снижение нештрафуемого порога превышения скорости и максимальной скорости в крупных городах станет гораздо более эффективным методом повышения безопасности на дорогах и в России, нежели бездумное повышение штрафов. Последнее лишь увеличит социальную напряженность, но не принесет в бюджет существенных дополнительных сумм, поскольку параллельно увеличатся расходы на приставов, собирающих штрафы с и так небогатого населения, резюмируют они.