МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Чистая прибыль инвестиционной фирмы Berkshire Hathaway, который владеет американский миллиардер Уоррен Баффет, по итогам 2019 года подскочила в 20 раз — до 81,4 миллиарда долларов с 4,021 миллиарда в предыдущем году, сообщила компания в своей финансовой отчетности.

Такой рост компания связывает в основном с прошлогодней налоговой реформой президента США Дональда Трампа.

"Теперь Berkshire должен отражать в результатах каждого квартала… рост и падение стоимости акций, какими бы капризными не были эти колебания", — отмечается в релизе компании.

Выручка по итогам 2019 года выросла на 2,7% — до 254,6 миллиарда долларов.

Глава компании Уоррен Баффет заявил, что компания не пострадает в случае его ухода, т.к. "подготовлена на 100%".

Баффет входит в десятку богатейших людей мира. По данным Bloomberg Billionaires Index (BBI), его состояние оценивается в 86,6 миллиарда долларов.