МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Компания "Гражданские самолеты Сухого" (производитель самолета Sukhoi Superjet 100) стала филиалом корпорации "Иркут" под названием "Региональные самолеты", следует из информации на сайте компании.

ГСС ранее прекратила деятельность в качестве отдельного юридического лица.

"С 1 января 2020 года в рамках реализации стратегии объединения гражданских авиастроительных структур в дивизион гражданской авиации АО "ГСС" было присоединено к ПАО "Корпорация "Иркут". Это решение акционеры АО "ГСС" приняли 27 июня 2019 года. Филиал ПАО "Корпорация "Иркут"" — "Региональные самолеты" продолжает обеспечивать непрерывность деятельности по разработке, производству и послепродажному обслуживанию воздушных судов", — говорится на сайте компании.

Совет директоров ОАК в апреле 2019 года принял решение присоединить АО "Гражданские самолеты Сухого" (ГСС) и еще две дочерние компании к ПАО "Корпорация "Иркут".

ОАК в феврале 2020 года сообщала, что завершает формирование дивизиона гражданской авиации, урегулирование существующих внутригрупповых обязательств и завершение формирования целевой структуры акционерного капитала будут реализованы до конца года.